حقّ الردّ وتعقيب من " لبنان 24"

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جاءنا من مدير معمل الزهراني الكهربائي ، المهندس أحمد عباس الاتي:تعقيبا على ما ورد في مقالكم الكريم تحت عنوان: "معمل الزهراني الكهربائي متوقف عن العمل – والسبب لافت"، بتاريخ 10/03/2025، تحقيقًا للدقة وحرصًا على نقل الصورة الصحيحة للرأي العام، وتقديرًا لجهود العاملين في قطاع إنتاج الطاقة، يهمّنا توضيح الاتي:ان معمل الزهراني يعمل بكامل طاقته الإنتاجية من دون أي أعطال تقنية، كما تُنفَّذ أعمال الصيانة بشكل دوري ومنتظم وفق المواعيد المحددة.أما في ما يتعلق بالفيول المستخدم، فإن الفيول المخصَّص لمعمل الذوق يختلف تمامًا عن ذلك المستخدم في معمل الزهراني.كما نودّ الإشارة إلى أن فريق معمل الزهراني هو الذي تولّى معالجة المشكلة التقنية التي طرأت في معمل الجية، والذي أصبح حاليًا جاهزًا لتفريغ البواخر. علمًا بأن معمل الجية القديم والجديد كانا شبه متوقفين عن العمل منذ عدة سنوات، وقد تم وضعهما مؤخرًا في الخدمة. فاقتضى التوضيح.