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لبنان

وزير المهجرين استقبل المكاري.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:22
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 استقبل وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وزير الاعلام السابق زياد المكاري في مكتبه "في ستاركو".

وخلال اللقاء، تم البحث في الاوضاع الراهنة وسبل الاستفادة من الطاقات الشابة والخبرات العلمية في مجالات النهوض بلبنان في شتى المجالات، كما سبل التعاون المشترك لناحية الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم وينبغي على لبنان مواكبتها في عمليةالعصرنة والحداثة تحديدا في تطوير القطاع العام.
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