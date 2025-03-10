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لبنان

بيان للجيش عن فقدان الإتصال بأحد العسكريين... هذا ما كشفه

Lebanon 24
10-03-2025 | 10:26
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا - مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه.
 
وكان لبنان 24 نشر خبراً أن العدوّ الإسرائيلي اعتقل عسكريا في الجيش. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
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