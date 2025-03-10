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لبنان

"نصف فروج" يؤدي إلى جريمة في لبنان.. هذا ما حصل

Lebanon 24
10-03-2025 | 12:30
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وقع إشكال في محلة الزاهرية - طرابلس، مساء الإثنين، حيث أقدم المدعو "م.ك" قبل موعد الإفطار بدقائق على إطلاق النار باتجاه محل لبيع الدجاج، ما أدى إلى إصابة الطفل "ش.ي" (12 عاماً) بطلق ناري في رأسه وشخص آخر يدعى "م.ب".
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وعلى الأثر، جرى نقل المصابين إلى مستشفى طرابلس الحكومي حيث وصفت حالة الطفل بالحرجة. 
 
وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وبدأت عمليات تعقب مطلق النار الذي فرّ إلى جهة مجهولة.
 
وأفادت المصادر بأن الحادث وقع نتيجة غضب الجاني بعد رفض إعطائه نصف فروج، ما دفعه إلى فتح النار بشكل عشوائي، مسبباً هذا الحادث المروع.
 
كذلك، وقع إشكال إشكال آخر بالقرب من سنترال التبانة في محلة شارع سوريا بمدينة طرابلس.
 
وأوضحت المعلومات أنَّ الخلاف وقع بين المدعو "ب.ش" والمدعو "ع.ب"، ما دفع الأول لإطلاق النار في الهواء من دون وقوع إصابات.
 
 
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