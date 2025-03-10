Advertisement

لبنان

إرتفاع الأسعار في رمضان

Lebanon 24
10-03-2025 | 19:13
A-
A+
Doc-P-1331662-638772526768234611.jpg
Doc-P-1331662-638772526768234611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسجّل الأسعار في الثلث الثاني من رمضان ارتفاعاً، غير مسبوق، لا سيما في الحلويات والخضار واللحوم دون رقابة أو حتى مساءلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. إليكم الأسعار
lebanon 24
11/03/2025 06:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يرتفع.. إليكم الاسعار الجديدة
lebanon 24
11/03/2025 06:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تسوس الأسنان.. لماذا يزداد في شهر رمضان؟
lebanon 24
11/03/2025 06:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
للمسلمين.. رسالة من ترامب بشأن شهر رمضان
lebanon 24
11/03/2025 06:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2025-03-10
23:08 | 2025-03-10
23:09 | 2025-03-10
00:40 | 2025-03-11
23:48 | 2025-03-10
23:37 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24