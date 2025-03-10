رجّي ينقل عن نظيره السوري "كلاماً مشجعاً" عن العلاقات مع لبنان

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شارك وزير الخارجية رجّي في الاجتماع الذي عقد في الأردن لدول الجوار السوري، عرض في خلاله المجتمعون كيفية مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.وأكد الوزير رجّي أن "الاستقرار في مهم جداً للاستقرار في لبنان وأن ثمة ملفات مشتركة مع تحتاج إلى المعالجة ومنها ترسيم الحدود وتهريب السلاح والمخدرات وملف الإرهاب"، واصفاً ما صدر عن وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع في هذا الخصوص بـ "الكلام المشجع"، وتمنى "تنفيذه".وقرأت أوساط وزارية لـ"نداء الوطن" أبعاد مواقف الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم في اطلالته التلفزيونية الاخيرة فقالت، إن هجوم الأخير على وزير الخارجية رجّي تحديداً كان بهدف بعث رسائل إلى المسؤولين بدءاً برئيسي الجمهورية والحكومة وصولاً إلى الوزراء. وأولى هذه الرسائل، بحسب هذه الأوساط: "لا يمكن أن تتكلموا لغة الوزير رجّي وتسمّوا الأمور بأسمائها، أي ما يتعلق بسلاح "حزب الله" بل عليكم أن تتكلموا لغة رمادية ملتبسة وحمالة أوجه".وأضافت الأوساط: "الرسالة الثانية التي بعث بها هي: "المقاومة باقية ومستمرة في الميدان وسلاحها باقٍ". وخلصت هذه الأوساط إلى القول: "أما رسالة الأمين العام لـ"الحزب" وهي تتعلق بمعادلة لا إعمار قبل نزع السلاح كما اشترط المجتمع الدولي أن شعار الحكومة الإصلاح والإنقاذ لا قيمة له بلا إعمار ".