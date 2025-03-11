توقعات بتحرك عسكري اسرائيلي قريب

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توقعت مصادر ميدانية ان تكون الغارات الاسرائيلية المكثفة على تمهيدا لتحرك ميداني الجنوب السوري من دون ان يعرف مداه واهدافه التفصيلية.وبحسب المصادر فإن اسرائيل لديها رغبة بالدخول والسيطرة على منطقة عازلة في ويبدو ان الانشغال الكامل لقوات النظام السوري الجديد في الساحل وحلب قد يسرع الخطوة الاسرائيلية.وتعتقد المصادر ان اسرائيل ستقوم بتأسيس قوات سورية تابعة لها كي لا تكون مضطرة للزج بعدد كبير من جنودها على مساحة جغرافية كبيرة ومتناثرة.