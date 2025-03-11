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لبنان

توقعات بتحرك عسكري اسرائيلي قريب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2025 | 03:15
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توقعت مصادر ميدانية ان تكون الغارات الاسرائيلية المكثفة على سوريا تمهيدا لتحرك ميداني ما في الجنوب السوري من دون ان يعرف مداه واهدافه التفصيلية.
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وبحسب المصادر فإن اسرائيل لديها رغبة بالدخول والسيطرة على منطقة عازلة في سوريا ويبدو ان الانشغال الكامل لقوات النظام السوري الجديد في الساحل وحلب قد يسرع الخطوة الاسرائيلية.
وتعتقد المصادر ان اسرائيل ستقوم بتأسيس قوات سورية تابعة لها كي لا تكون مضطرة للزج بعدد كبير من جنودها على مساحة جغرافية كبيرة ومتناثرة.

المصدر: لبنان 24
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