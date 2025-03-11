روائح كريهة ونفايات تُرمى يوميًا.. كارثة بيئية تُهدد جبل البداوي

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يشهد وادي جبل البداوي بالقرب من الكسارة كارثة بيئية متفاقمة نتيجة رمي النفايات يوميًا من قبل شاحنات تابعة لإحدى البلديات المجاورة وفق ما أفاد به أهالي المنطقة لـ "لبنان 24".وأكد السكان أن الروائح الكريهة أصبحت لا تُطاق فيما تكشف الصور المتداولة جزءًا صغيرًا من المشهد الكارثي الذي يهدد وصحة المواطنين.وناشد الأهالي وزير العاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف هذه التعديات التي تحوّل المنطقة إلى مكب عشوائي وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية خطيرة في حال استمرار الوضع على ما هو .