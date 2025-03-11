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لبنان

روائح كريهة ونفايات تُرمى يوميًا.. كارثة بيئية تُهدد جبل البداوي

Lebanon 24
11-03-2025 | 03:10
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يشهد وادي جبل البداوي بالقرب من الكسارة كارثة بيئية متفاقمة نتيجة رمي النفايات يوميًا من قبل شاحنات تابعة لإحدى البلديات المجاورة وفق ما أفاد به أهالي المنطقة لـ "لبنان 24".  

وأكد السكان أن الروائح الكريهة أصبحت لا تُطاق فيما تكشف الصور المتداولة جزءًا صغيرًا من المشهد الكارثي الذي يهدد البيئة وصحة المواطنين.
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وناشد الأهالي وزير البيئة التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف هذه التعديات التي تحوّل المنطقة إلى مكب عشوائي وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية خطيرة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

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