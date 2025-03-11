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لبنان

عون بحث مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى في تفعيل الجسم القضائي

Lebanon 24
11-03-2025 | 05:20
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بحث رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون مع وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود في كيفية استنهاض الجسم القضائي وتفعيله، والتأكيد على استقلالية القضاء.
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