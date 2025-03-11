تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!

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من خلال مواقفه الحالية، يخوض مواجهة جديدة ضدّ إسرائيل، وبمعزل عن موقفه بشأن الذي يعتبرُ محسوماً، فإنّ نظرته إلى رفض التطبيع تعتبرُ مساعدة جداً لـ"حزب الله" في الداخل، وبالتالي يمكن أن تمنح الأخير شرعية إضافية أكثر من أي وقتٍ مضى.. فكيف يمكن لهذا الأمر أن يحصل؟ السؤال هذا محوري وأساسي.تقول مصادر سياسية لـ"لبنان24" إنَّ يمثل "حلقة مفصلية" في إطار التوازنات الداخلية، ومن خلال موقفه الرافض للتطبيع، قد عزّز جبهة داخلية كبيرة تضم مكونات سياسية وشعبية مختلفة، وأضافت: "بعبارة أخرى، فإن يستطيع منح معركة مواجهة التطبيع غطاء درزياً في لبنان، وهو أمرٌ ستلاقيه عليه أطراف مختلفة أبرزها حركة أمل وحزب الله، وبالتالي سيتكرر سيناريو عمره 41 عاماً يتمثل بإسقاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري إتفاق 17 أيار عام 1984 والذي كانت أطراف مختلفة تعتبره نواة للتطبيع بين وإسرائيل".إذاً، إزاء ذلك، يمثل اليوم "رأس حربة" في هذه المعركة وهو أمرٌ "يريح حزب الله" بشدة، فـ"زعيم المختارة" يمثل تأثيراً على أطراف مختلفة مسيحية وسنيّة، وبالتالي فإن رفضه لهذا المخطط سيشكل "قاعدة وطنية" ستؤدي إلى رفض أي مخطط للتطبيع مهما كانت تفاصيله.كذلك، تقول المصادر السياسية إنَّ لا يستطيع حالياً المُخاطرة بأي مخطط يمسّ بهوية المناطة بحكم الدستور الذي يعتبر عدواً، موضحة أنَّ أي محاولة سياسية للذهاب نحو التطبيع ستصطدم بمواجهة دستورية أولاً وبحائط صدّ برلماني ثانياً ورفض شعبي ثالثاً.هنا، تعتبر المصادر أنَّ يمكنه التمسك بهذه الركائز الـ3 والمضي أكثر لتبرير حملته ضد التطبيع، وبالتالي لن يكون "حزب الله" هو العنصر الوحيد في المواجهة، بل ومن معه في هذا الإطار.وعلى الساحة الدرزية، فإن ومن خلال الإنتخابات النيابية المُقبلة عام 2026، سيجعل عنوان رفض التطبيع أساساً له، ما يشكل "لبنة أساسية" لفوز نيابي كاسحٍ على قاعدة وطنية. وعليه، تعتبر المصادر أنّ أي صوت درزيّ يمكن أن يصل إلى الندوة البرلمانية خارج الإطار الجنبلاطي، أمام مواجهة صعبة نيابياً، فالمسألة هذه المرة ترتبط بهوية وليس بمشاريع سياسية داخلية فحسب.أمام كل ذلك، فإنّ المعركة التي يخوضها ليست سهلة لكنها ستؤتي ثمارها خلال الإنتخابات المقبلة وفي المقابل قد تمنح "حزب الله" غطاء داخلياً غير مباشر، إذ أن شعاره برفض التطبيع يلتقي مع شعار وهذا ما قد يُترجم أيضاً في الانتخابات من خلال حفاظ كل طرفٍ على الآخر في الدوائر الإنتخابية العديدة والمختلفة، حتى وإن كانت هناك مواجهة مُعلنة يقابلها تنسيق "تحت الطاولة" مثلما كان يجري سابقاً.