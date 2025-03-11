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لبنان

المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية للرئيس عون: مستمرون في دعم الجيش

Lebanon 24
11-03-2025 | 05:34
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اكد المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني والجهوزية لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود".
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