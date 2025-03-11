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لبنان

إجتماع مُوسّع في دارة الرئيس ميقاتي في طرابلس... وهذا ما سيتمّ بحثه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-03-2025 | 06:20
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من المقرّر أنّ يُعقد اجتماع موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس يوم الجمعة المقبل، للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الاحداث الجارية في سوريا على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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