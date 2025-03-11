البطريرك الراعي عرض للاوضاع مع وزيرة السياحة وسفيرة السويد

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس قبل ظهر اليوم وزيرة السياحة لورا الخازن في زيارة لأخذ البركة بعد تسلمها منصبها الجديد، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.بعدها استقبل سفيرة السويد ماريون وبشلت وتم عرض للأوضاع في والمنطقة، اضافة الى الثنائية.البطريرك التقى ايضا وفدا ممثلا لشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، ضم الشيخين غاندي مكارم والمستشار الاعلامي عامر زين الدين، نقل تحيات الشيخ ابي المنى ودعوته للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي تقيمه المشيخة والمجلس المذهبي في 21 الجاري في دار الطائفة.كما تناول اللقاء البحث بعدد من القضايا الروحية والوطنية العامة، ولا سيما تلك المتصلة بمنطقة .ومن زوار الصرح الدكتور نوفل ضو.