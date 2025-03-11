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لبنان

البطريرك الراعي عرض للاوضاع مع وزيرة السياحة وسفيرة السويد

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:21
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في زيارة لأخذ البركة بعد تسلمها منصبها الجديد، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.
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بعدها استقبل سفيرة السويد  ماريون وبشلت وتم عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية.

البطريرك الراعي التقى ايضا وفدا ممثلا لشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، ضم الشيخين القاضي غاندي مكارم والمستشار الاعلامي عامر زين الدين، نقل تحيات الشيخ ابي المنى ودعوته للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي تقيمه المشيخة والمجلس المذهبي في 21 الجاري في دار الطائفة. 

كما تناول اللقاء البحث بعدد من القضايا الروحية والوطنية العامة، ولا سيما تلك المتصلة بمنطقة الجبل.

ومن زوار الصرح الدكتور نوفل ضو.
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