وزير العدل بحث وسفيرة سويسرا في مجالات التعاون القضائي

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استقبل وزير العدل عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة سفيرة لدى الدكتورة ماريون ويشلت يرافقها منسق برامج التعاون في السفارة فانسان باسكيه، وذلك في زيارة تعارف.وقد تناول الحديث خلال اللقاء التطورات العامة ومجالات التعاون القضائي بين والسفارة .