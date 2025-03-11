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لبنان

وزير العدل بحث وسفيرة سويسرا في مجالات التعاون القضائي

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:27
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 استقبل وزير العدل عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة سفيرة سويسرا لدى لبنان الدكتورة ماريون ويشلت يرافقها منسق برامج التعاون في السفارة فانسان باسكيه، وذلك في زيارة تعارف.
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 وقد تناول الحديث خلال اللقاء التطورات العامة ومجالات التعاون القضائي بين وزارة العدل والسفارة السويسرية.
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