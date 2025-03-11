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لبنان

برعاية أميركيّة.. إجتماع مُرتقب اليوم في جنوب لبنان

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:30
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أفادت معلومات "الجديد" أن اجتماعاً سيعقد بعد ظهر اليوم في الناقورة سيحضره وفدان من الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي برعاية اميركية للتداول في الخروقات وملف الاسرى.
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وبحسب المعلومات، اجتماع الناقورة سيتوصل الى اطلاق سراح اسرى لبنانيين لدى اسرائيل بضغط من الرئيس جوزاف عون ومساعي اميركية. 
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