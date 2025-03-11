برعاية أميركيّة.. إجتماع مُرتقب اليوم في جنوب لبنان

أفادت معلومات "الجديد" أن اجتماعاً سيعقد بعد ظهر اليوم في سيحضره وفدان من الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي اميركية للتداول في الخروقات وملف الاسرى.

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وبحسب المعلومات، اجتماع سيتوصل الى اطلاق سراح اسرى لبنانيين لدى اسرائيل بضغط من ومساعي اميركية.