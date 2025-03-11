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لبنان

بالفيديو... ماعز قرب حاويات النفايات: "كلو بياكل من الزبالة"

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لعددٍ من الماعز في منطقة خلدة، قرب حاويات النفايات.
 
 
ولم يُعرف من أيّ مزرعة هرب الماعز، بينما قالت المُدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي عبر حسابها على "إكس":
 
"ومن بعد البقر الشارد بطرابلس وبصور، مننتقل للماعز بخلدة (بمحيط سكاي ماركت).
وكلو بياكل من الزبالة.. وانتو بترجعوا بتاكلوا المنتوجات اللي بتطلع منهم".
 
 
 
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