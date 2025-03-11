بالفيديو... ماعز قرب حاويات النفايات: "كلو بياكل من الزبالة"

ومن بعد البقر الشارد ب #طرابلس وب #صور، مننتقل للماعز ب #خلدة (بمحيط سكاي ماركت).
وكلو بياكل من الزبالة..وانتو بترجعوا بتاكلوا المنتوجات اللي بتطلع منهم..
برافو بلديات وبرافو مربي المواشي👏🏽
الله يعين الحيوانات 💔
برسم وزير الزراعة الدكتور @Nizar_Hani 🙏🏽 pic.twitter.com/zDE1NMvIxy
— Ghina (@GhinaNahfawi) March 11, 2025
ومن بعد البقر الشارد ب #طرابلس وب #صور، مننتقل للماعز ب #خلدة (بمحيط سكاي ماركت).
وكلو بياكل من الزبالة..وانتو بترجعوا بتاكلوا المنتوجات اللي بتطلع منهم..
برافو بلديات وبرافو مربي المواشي👏🏽
الله يعين الحيوانات 💔
برسم وزير الزراعة الدكتور @Nizar_Hani 🙏🏽 pic.twitter.com/zDE1NMvIxy