بالفيديو... ماعز قرب حاويات النفايات: "كلو بياكل من الزبالة"

انتشر فيديو عبر التواصل الإجتماعيّ، لعددٍ من الماعز في منطقة خلدة، قرب حاويات النفايات.

ولم يُعرف من أيّ هرب الماعز، بينما قالت المُدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي عبر حسابها على "إكس":

"ومن بعد البقر الشارد بطرابلس وبصور، مننتقل للماعز بخلدة (بمحيط سكاي ماركت).

وكلو بياكل من الزبالة.. وانتو بترجعوا بتاكلوا المنتوجات بتطلع منهم".