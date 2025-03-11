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لبنان

هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:55
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نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله". 
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وبحسب معلومات "لبنان 24" فإن المستهدف هو  حسن عز الدين من بلدة حومين التحتا. 
 
وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا. 
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