هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم

نقلت عن مصدر أمني قوله إن "هدف الهجوم في عضو كبير في الدفاع الجوي لحزب الله".

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وبحسب معلومات "لبنان 24" فإن المستهدف هو حسن عز الدين من بلدة حومين التحتا.

وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا.