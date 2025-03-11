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لبنان
بيان للجيش عن تحرير 3 أشخاص بعد اختطافهم
Lebanon 24
11-03-2025
|
09:15
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صدر عن
قيادة الجيش
البيان
التالي:
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بتاريخ ١٠ /٣ /٢٠٢٥، نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكّنت دورية من مديرية
المخابرات
من تحرير السوريين (ب.ا.) و(ع.ا.) و(م.س.) في منطقة التل – الهرمل، بعدما أقدمت عصابة على استدراجهم بدعوى تسفيرهم إلى إحدى الدول، واختطافهم مقابل فدية مالية.
في موازاة ذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة حوش السيد علي المواطن (و.ج.) والسوري (ط.م.) للاشتباه بتورطهما في عملية الخطف.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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