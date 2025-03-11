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لبنان

متري: الموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا بل التزام

Lebanon 24
11-03-2025 | 09:34
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري في تصريح: "في أكثر من مقابلة صحفية، أكدت موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية دون انتقاء ولا اجتزاء. والموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا، بل التزام".
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اضاف: "واليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذه الهدف".
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