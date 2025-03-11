متري: الموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا بل التزام

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قال نائب رئيس الدكتور متري في تصريح: "في أكثر من مقابلة صحفية، أكدت موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية دون انتقاء ولا اجتزاء. والموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا، بل التزام".اضاف: "واليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذه الهدف".