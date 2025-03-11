لمراقبة البقاع اللبناني.. إسرائيل تفرض واقعًا عسكريًا جديدًا في جنوب سوريا

تعمل على تعزيز سيطرتها في جنوب سوريا، من خلال إنشاء "منظومة دفاعية" في ثلاث مناطق، بهدف منع أي وجود عسكري تابع للحكومة وتعزيز نفوذها في المنطقة. تمتد المنطقة العازلة من قمة جبل الشيخ، التي احتلتها مؤخرًا، إلى الحدود بين والأردن وإسرائيل، وتزعم تل أبيب أن السيطرة عليها تمنحها ميزة استخباراتية لمراقبة والبقاع اللبناني.

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وتشمل "منطقة الأمن" العديد من القرى السورية، حيث يتوغل الجيش الإسرائيلي بحجة منع اقتراب المسلحين من المحتل، بينما تستغلها لتعزيز قدراتها العسكرية والاستخباراتية. أما "منطقة التأثير"، فتمتد حتى طريق – السويداء، وتعتبرها منطقة حكم ذاتي خلال الحرب السورية، وتسعى إلى الحفاظ على هذا الوضع مستقبلاً.



تسعى إلى منع أي وجود عسكري سوري أو فصائل مسلحة في المناطق التي تحتلها، كما تخطط لإقامة مشاريع اقتصادية، مثل تشغيل عمال سوريين في مستوطنات المحتل. وتدعم فكرة تقسيم إلى فيدراليات لضمان منطقة "منزوعة السلاح" جنوب دمشق، وتضغط على واشنطن للإبقاء على القوات الأميركية في سوريا، لمنع تعزيز النفوذ التركي في شرق الفرات. وتهدف هذه التحركات إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي عسكريًا وسياسيًا في جنوب سوريا، مستغلة الأوضاع الإقليمية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.