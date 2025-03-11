أورتاغوس: تدمير ترسانة حزب الله جنوب الليطاني جزء من الاتفاق

أكدت المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس أن "إسرائيل ستطلق سراح 5 أسرى لبنانيين وسنباشر بتشكيل مجموعات لإطلاق التشاورات بين وإسرائيل".

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وفي حديث لـ"الجديد"، قالت: "أطلقنا مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حل المشكلات بين وإسرائيل كالخط الازرق وغيره وإنني متفائلة باتفاق لحل قضية النقاط الخمس".

وأضافت أن "تدمير ترسانة جنوب جزء من ونعمل على بناء قدرات الجيش اللبناني كي يكون الحاكم الوحيد".

وأشارت إلى أنه "بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نحاول ارساء مستقبل جديد للبنان وتركيزنا اليوم التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخمس وإطلاق الأسرى".

ورأت أنه "يجب على إعادة اعمار جنوب وليس حزب الله".