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لبنان

أورتاغوس: تدمير ترسانة حزب الله جنوب الليطاني جزء من الاتفاق

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:50
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أكدت المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس أن "إسرائيل ستطلق سراح 5 أسرى لبنانيين وسنباشر بتشكيل مجموعات لإطلاق التشاورات بين لبنان وإسرائيل". 
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وفي حديث لـ"الجديد"، قالت: "أطلقنا مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حل المشكلات بين لبنان وإسرائيل كالخط الازرق وغيره وإنني متفائلة باتفاق لحل قضية النقاط الخمس". 
 
وأضافت أن "تدمير ترسانة حزب الله جنوب الليطاني جزء من الاتفاق ونعمل على بناء قدرات الجيش اللبناني كي يكون الحاكم الوحيد". 
 
وأشارت إلى أنه "بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نحاول ارساء مستقبل جديد للبنان وتركيزنا اليوم التوصل الى اتفاق دبلوماسي بشأن النقاط الخمس وإطلاق الأسرى". 
 
ورأت أنه "يجب على الدولة اللبنانية إعادة اعمار جنوب لبنان وليس حزب الله". 
 
 
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