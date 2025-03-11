من مركز الملك سلمان للاغاثة.. 172 سلة غذائية على 860 فردا في منطقة الناعمة

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تم اليوم في إطار دعم مركز الملك للاغاثة والاعمال الانسانية" المستمر للأسر المحتاجة، توزيع 172 سلة غذائية على 860 فردا في منطقة .وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لمساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم في أوقات الأزمات.