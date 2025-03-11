Advertisement

لبنان

من مركز الملك سلمان للاغاثة.. 172 سلة غذائية على 860 فردا في منطقة الناعمة

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1331943-638773102777711614.jpg
Doc-P-1331943-638773102777711614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم اليوم  في إطار دعم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" المستمر للأسر المحتاجة،  توزيع 172 سلة غذائية على 860 فردا في منطقة الناعمة.
Advertisement

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لمساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم في أوقات الأزمات.
مواضيع ذات صلة
جريحان في عمليات تمشيط معادية من مركز المنارة في اتجاه منطقة كركزان
lebanon 24
11/03/2025 19:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جريحان برصاص العدو الإسرائيلي خلال عمليات تمشيط من مركز المنارة المعادي باتجاه منطقة كركزان شمال شرق ميس الجبل
lebanon 24
11/03/2025 19:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
Meta تخطط لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار
lebanon 24
11/03/2025 19:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الإعلام دعت الراغبين في التقدم الى مركز عضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان تزويدها بسيرتهم الذاتية
lebanon 24
11/03/2025 19:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-03-11
13:10 | 2025-03-11
13:05 | 2025-03-11
13:00 | 2025-03-11
12:59 | 2025-03-11
12:59 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24