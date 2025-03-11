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لبنان
من مركز الملك سلمان للاغاثة.. 172 سلة غذائية على 860 فردا في منطقة الناعمة
Lebanon 24
11-03-2025
|
11:15
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تم اليوم في إطار دعم مركز الملك
سلمان
للاغاثة والاعمال الانسانية" المستمر للأسر المحتاجة، توزيع 172 سلة غذائية على 860 فردا في منطقة
الناعمة
.
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وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز لمساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم في أوقات الأزمات.
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