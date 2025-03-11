كلاس لميقاتي: اشكرك على كل ما تحملته وبذلته لتنقذ الوحدة الوطنية

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وشكر كلاس ميقاتي، بحسب بيان، "ثقته ورعايته لعمله في الوزارة واهتمامه بشؤون الشباب و الرياضة طيلة ولاية الثلاث سنوات ونصف التي تحملت فيها حكومة (معاً للإنقاذ ) المسؤوليات و قامت بواجبها الدستوري وحمَت البلد من شرور و اخطار الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية المتوارثة".وقال: "اسمح لي يا دولة ان اشكرك على كل ما تحملته و بذلته من جهد وصبر لتنقذ الوحدة وإعادة الثقة بلبنان ودوره الحضاري، رغم كل التحديات و الاخطار التي هددته، خصوصا في زمن الحرب الاسرائيلية التي قتلت و دمرت و أنتهكت".و ثمّن "المواقع المرجعية التي شكرت الحكومة على ما قامت به و تصدت له لحماية المجتمع و تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم الجيش و القوى الامنية، فضلا عما أقرته من خطط وبرامج لدعم التربية و الصناعة و و وقف الانهيار المالي وتعزيز السياحة و تحديث الادارة، و العمل باللحم الحي".وختم كلاس متمنيا "للعهد و الحكومة كل الخير لمتابعة مسيرة الإصلاح و الإنقاذ و الحفاظ على حقوق المواطنين ورد ودائعهم و جنى أعمارهم".