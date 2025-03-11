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لبنان

كلاس لميقاتي: اشكرك على كل ما تحملته وبذلته لتنقذ الوحدة الوطنية

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:10
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 زار الوزير السابق جورج كلّاس، اليوم الثلاثاء، الرئيس نجيب ميقاتي، في مكتبه، وبحث معه شؤونا عامة.
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وشكر كلاس الرئيس ميقاتي، بحسب بيان، "ثقته ورعايته لعمله في  الوزارة واهتمامه بشؤون الشباب و الرياضة طيلة ولاية الثلاث سنوات ونصف التي تحملت فيها حكومة (معاً للإنقاذ ) المسؤوليات الوطنية و قامت بواجبها الدستوري وحمَت البلد من شرور و اخطار الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية المتوارثة".

وقال: "اسمح لي يا دولة الرئيس ان اشكرك على كل ما تحملته و بذلته من جهد وصبر لتنقذ الوحدة الوطنية وإعادة الثقة بلبنان ودوره الحضاري، رغم كل التحديات و الاخطار التي هددته، خصوصا في زمن الحرب الاسرائيلية التي قتلت و دمرت و أنتهكت".

و ثمّن "المواقع المرجعية التي شكرت الحكومة على ما قامت به و تصدت له لحماية المجتمع و تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم الجيش و القوى الامنية، فضلا عما أقرته من خطط وبرامج لدعم  التربية و الصناعة و الاقتصاد و وقف الانهيار المالي وتعزيز السياحة و تحديث الادارة، و العمل باللحم الحي". 

وختم كلاس متمنيا "للعهد و الحكومة كل الخير لمتابعة مسيرة الإصلاح و الإنقاذ و الحفاظ  على حقوق المواطنين ورد ودائعهم و جنى أعمارهم".
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