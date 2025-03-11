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لبنان
تمهيدا للاستحقاق الأكبر.. هذا ما يفعله رجال أعمال في لبنان
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-03-2025
|
16:10
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في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، بدأ عدد من رجال الأعمال بدعم مرشحين للانتخابات البلدية، في تحرك يُنظر إليه على أنه تمهيد للانتخابات النيابية.
وأشار مراقبون إلى أنّ عددا من المرشحين تلقوا دعمًا أو رسائل من قبل متمولين لمساعدتهم في حملاتهم الانتخابية، خاصة على صعيد المناطق التي من المتوقع أن تشهد معارك نيابية طاحنة مع تبدل المعادلات السياسية في لبنان، والتغييرات
الكبيرة
التي حصلت في المنطقة.
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في السياق، أكّد
مصدر
متابع لـ"لبنان24" أنّ الجو العام داخل الأحزاب السياسية اللبنانية يؤشّر إلى أنّ التوجهات قد تتركز في الحملات المقبلة على رجال الاعمال، إذ مع الازمات المالية الصعبة التي تعاني منها الاحزاب، فإنّ التوجه
سيكون
على
الاعتماد
على المتمولين، وذلك لعدة أسباب، أهمّها:
-الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الأحزاب
- عدم قدرة الأحزاب على تعريف الجمهور على المرشح من خلال صرف الأموال على الدعاية أو الاجتماعات، مثلما كان سائدًا من قبل.
- توجه الأحزاب للاعتماد على المتمولين لسبب شبه انقطاع الدعم الخارجي، ومحاولة سدّ الفجوات المالية بالاعتماد على رجال الاعمال الذين سيترشحون مقابل تقديم مكان لهؤلاء على اللوائح.
على صعيد آخر، يبدي عدد من المرشحين استياء كبيرا من النهج الجديد الذي سيعطي أفضلية لأصحاب رؤوس الأموال على المرشحين التقليديين أو الذين لا قدرة لهم على دعم حملتهم الانتخابية بأنفسهم.
المصدر: لبنان24
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