تمهيدا للاستحقاق الأكبر.. هذا ما يفعله رجال أعمال في لبنان

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وأشار مراقبون إلى أنّ عددا من المرشحين تلقوا دعمًا أو رسائل من قبل متمولين لمساعدتهم في حملاتهم الانتخابية، خاصة على صعيد المناطق التي من المتوقع أن تشهد معارك نيابية طاحنة مع تبدل المعادلات السياسية في لبنان، والتغييرات التي حصلت في المنطقة.في السياق، أكّد متابع لـ"لبنان24" أنّ الجو العام داخل الأحزاب السياسية اللبنانية يؤشّر إلى أنّ التوجهات قد تتركز في الحملات المقبلة على رجال الاعمال، إذ مع الازمات المالية الصعبة التي تعاني منها الاحزاب، فإنّ التوجه على على المتمولين، وذلك لعدة أسباب، أهمّها:-الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الأحزاب- عدم قدرة الأحزاب على تعريف الجمهور على المرشح من خلال صرف الأموال على الدعاية أو الاجتماعات، مثلما كان سائدًا من قبل.- توجه الأحزاب للاعتماد على المتمولين لسبب شبه انقطاع الدعم الخارجي، ومحاولة سدّ الفجوات المالية بالاعتماد على رجال الاعمال الذين سيترشحون مقابل تقديم مكان لهؤلاء على اللوائح.على صعيد آخر، يبدي عدد من المرشحين استياء كبيرا من النهج الجديد الذي سيعطي أفضلية لأصحاب رؤوس الأموال على المرشحين التقليديين أو الذين لا قدرة لهم على دعم حملتهم الانتخابية بأنفسهم.