جنبلاط التقى نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية.. هذا ما تم بحثه

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وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدات والتطورات السياسية الراهنة في والمنطقة.كما واستقبل وزير الدولة البرلماني لشؤون التعاون الاقتصادي والتنمية في نيلز أنين، على رأس وفد، في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وفي آخر المستجدات السياسية.