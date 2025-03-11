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لبنان

مهمة جديدة لجان إيف لودريان في لبنان

Lebanon 24
11-03-2025 | 23:14
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كشف مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني لـ"النهار" أنه بعد انتخاب الرئيس اللبناني جوزف عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، حوّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو مهمة جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي إلى لبنان إلى تولي مسؤولية مساعدة السلطات اللبنانية على إعادة الاعمار.
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وينتظر لودريان خطة حكومة نواف سلام على هذا الصعيد ليزور مجدداً لبنان، وفق المصدر ذاته.
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