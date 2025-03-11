مهمة جديدة لجان إيف لودريان في لبنان

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كشف فرنسي متابع للملف اللبناني لـ"النهار" أنه بعد انتخاب اللبناني عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، حوّل الفرنسي ماكرون ووزير خارجيته جان نويل مهمة جان إيف لودريان الرئاسي إلى إلى تولي مسؤولية مساعدة السلطات اللبنانية على إعادة الاعمار.وينتظر لودريان خطة حكومة نواف سلام على هذا الصعيد ليزور مجدداً لبنان، وفق المصدر ذاته.