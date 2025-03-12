خدم في المارينز ومن أصول لبنانية.. ترامب يعين سفيرا جديدا لأميركا في تونس

Advertisement

عين الأميركي عمدة ديربورن بولاية ميشيغان من الأصول اللبنانية بيل بازي، سفيرا للولايات المتحدة القادم لدى الجمهورية التونسية.وخدم بازي في الأميركية لمدة 21 عاما، كما عمل في شركة "بوينغ" كمدير جودة، وشركة "فورد" للسيارات كمهندس لتطوير المنتجات.وبعد التقاعد ترشح بازي وفاز بمنصب عمدة ديربورن.خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ساعد بيل بازي في تأمين بمدينة ديربورن وولاية ميشيغان المتأرجحة.وبزي لبناني وهو أول يشغل منصب رئيس بلدية ديربورن هايتس، حيث ثلث سكان المدينة من العرب الأمريكيين.ترامب: "لقد عمل بازي بجد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمساعدتنا في تحقيق نصرنا التاريخي وأتطلع إلى رؤية الإنجازات العظيمة التي سيحققها لأمتنا".ولد بزي في قرية بنت جبيل اللبنانية القريبة من الحدود الإسرائيلية، ثم انتقلت العائلة إلى بيروت وعاش هناك معظم طفولته، ومع بدء الحرب الأهلية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، انتقلت العائلة إلى جنوب مجددا، قبل أن تقرر الهجرة إلى الولايات المتحدة وكان بازي في سن الـ12.بعد أن أنهى دراسته الثانوية في مدرسة فوردسن في ديربورن، أراد بازي الشاب الالتحاق بالجامعة لكن الدراسة في الجامعات كانت "مكلفة" بالنسبة له، فقرر الالتحاق بالجيش الأمريكي الذي يوفر منحا تعليمية تساعد منتسبيه على إكمال دراستهم.وبالفعل، التحق بقوات مشاة (المارينز) وحصل على بعض المساعدات التعليمية واستمر في خدمة المارينز نحو 20 عاما.وبعد حصوله على البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة عمل في شركة "بوينغ"، ثم "فورد" مهندس تطوير منتجات، ثم استقال بعد أن أصبح رئيسا للبلدية مطلع هذا العام. (روسيا اليوم)