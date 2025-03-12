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لبنان

خوض المعارك البلدية "لجس النبض"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2025 | 02:30
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افادت  مصادر مطلعة ان بعض الاحزاب السياسية ستتعمد خوض الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن الطابع الحزبي الكامل، حتى في البلديات الصغيرة وغير المؤثرة.
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وتقول المصادر ان هذه الاحزاب تريد جس نبض الشارع بعد كل التطورات التي حصلت تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة والتي ستكون حاسمة في تاريخ لبنان.
وتعتقد المصادر ان العائلات التي اعتادت على خوض المعركة البلدية ستعاني بشكل فعلي من عمليات اقصاء ديمقراطية في حال قررت الاحزاب خوض المعارك بشكل مباشر.

المصدر: لبنان 24
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