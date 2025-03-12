خوض المعارك البلدية "لجس النبض"

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افادت مصادر مطلعة ان بعض الاحزاب السياسية ستتعمد خوض الانتخابات والاختيارية ضمن الطابع الحزبي الكامل، حتى في البلديات الصغيرة وغير المؤثرة.وتقول المصادر ان هذه الاحزاب تريد جس نبض بعد كل التطورات التي حصلت تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة والتي ستكون حاسمة في تاريخ .وتعتقد المصادر ان العائلات التي اعتادت على خوض المعركة ستعاني بشكل فعلي من عمليات اقصاء في حال قررت الاحزاب خوض المعارك بشكل مباشر.