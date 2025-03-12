طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"

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لاحظ من المارة تبديلاً في الصور الموجودة على طريق المطار، بحيث غابت صور القيادات السياسية والشهداء، التي كانت منتشرة على جانبي الطريق وعلى مسلكيه.وفي حين انتشرت معلومات عن ان عقد شركة الاعلانات انتهى ما ادى الى ازالة الصور، وأشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان قراراً سياسيا اتخذ في هذا الاطار، طلب من الاحزاب على ازالة الصور بها واستبدالها باعلانات عادية او اعلانات تابعة لوزارة السياحة ترحب بالقادمين الى .