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لبنان

طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2025 | 02:45
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لاحظ العديد من المارة تبديلاً في الصور الموجودة على طريق المطار، بحيث غابت صور القيادات السياسية والشهداء، التي كانت منتشرة على جانبي الطريق  وعلى مسلكيه.
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وفي حين انتشرت معلومات عن ان عقد شركة الاعلانات انتهى ما ادى الى ازالة جميع الصور، وأشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان قراراً سياسيا اتخذ في هذا الاطار، طلب من جميع الاحزاب العمل على ازالة الصور الخاصة بها واستبدالها باعلانات عادية او اعلانات تابعة لوزارة السياحة ترحب بالقادمين الى لبنان.

المصدر: لبنان 24
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