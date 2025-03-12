21
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
5
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-03-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ
العديد
من المارة تبديلاً في الصور الموجودة على طريق المطار، بحيث غابت صور القيادات السياسية والشهداء، التي كانت منتشرة على جانبي الطريق وعلى مسلكيه.
Advertisement
وفي حين انتشرت معلومات عن ان عقد شركة الاعلانات انتهى ما ادى الى ازالة
جميع
الصور، وأشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان قراراً سياسيا اتخذ في هذا الاطار، طلب من
جميع
الاحزاب
العمل
على ازالة الصور
الخاصة
بها واستبدالها باعلانات عادية او اعلانات تابعة لوزارة السياحة ترحب بالقادمين الى
لبنان
.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزير "يدشّن" عهده بقرار "بارز"
Lebanon 24
وزير "يدشّن" عهده بقرار "بارز"
12/03/2025 09:52:36
12/03/2025 09:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
12/03/2025 09:52:36
12/03/2025 09:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: ما تعرّض له المعتصمون على طريق المطار "اعتداء غير مبرر"
Lebanon 24
فضل الله: ما تعرّض له المعتصمون على طريق المطار "اعتداء غير مبرر"
12/03/2025 09:52:36
12/03/2025 09:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاحتجاجات والتوتر.. طريق المطار "سالكة"
Lebanon 24
بعد الاحتجاجات والتوتر.. طريق المطار "سالكة"
12/03/2025 09:52:36
12/03/2025 09:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هكذا غيّر العصر تقاليد رمضان في لبنان (صور)
Lebanon 24
هكذا غيّر العصر تقاليد رمضان في لبنان (صور)
03:30 | 2025-03-12
12/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لن يترشح "في انتظار النيابية"
Lebanon 24
لن يترشح "في انتظار النيابية"
03:45 | 2025-03-12
12/03/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "في الصفوف الخلفية"
Lebanon 24
نائب "في الصفوف الخلفية"
03:15 | 2025-03-12
12/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشكلة الحكومة أنها غير متمكنة من استعادة قرار الحرب والسلم
Lebanon 24
مشكلة الحكومة أنها غير متمكنة من استعادة قرار الحرب والسلم
03:00 | 2025-03-12
12/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوض المعارك البلدية "لجس النبض"
Lebanon 24
خوض المعارك البلدية "لجس النبض"
02:30 | 2025-03-12
12/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
03:57 | 2025-03-11
11/03/2025 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:30 | 2025-03-12
هكذا غيّر العصر تقاليد رمضان في لبنان (صور)
03:45 | 2025-03-12
لن يترشح "في انتظار النيابية"
03:15 | 2025-03-12
نائب "في الصفوف الخلفية"
03:00 | 2025-03-12
مشكلة الحكومة أنها غير متمكنة من استعادة قرار الحرب والسلم
02:30 | 2025-03-12
خوض المعارك البلدية "لجس النبض"
02:15 | 2025-03-12
باسيل يتحضّر لإطلاق "هُوية المعارضة"
فيديو
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 09:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 09:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
12/03/2025 09:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24