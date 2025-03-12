جريمة مروعة في عين زحلتا.. العثور على جثة سبعينية قضت طعنا بهدف السرقة

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جريمة مروّعة في بلدة عين زحلتا الشوفية، حيث وُجدت سيدة سبعينية جثة داخل منزلها بعدما قضت طعناً بهدف السرقة بحسب التحقيقات الأولية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقامت عناصر الدفاع المدني بنقل الجثة الى عين وزين.