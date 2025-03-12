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لبنان

جريمة مروعة في عين زحلتا.. العثور على جثة سبعينية قضت طعنا بهدف السرقة

Lebanon 24
12-03-2025 | 03:51
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وقعت جريمة مروّعة في بلدة عين زحلتا الشوفية، حيث وُجدت سيدة سبعينية جثة داخل منزلها بعدما قضت طعناً بهدف السرقة بحسب التحقيقات الأولية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقامت عناصر الدفاع المدني بنقل الجثة الى مستشفى عين وزين.

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