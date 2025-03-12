عبدالله بحث ووزيرة البيئة في الوضع البيئي ومشاكله

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زار رئيس النيابية الدكتور عبدالله، وزيرة الدكتورة في مكتبها في الوزارة، وكان نقاش مفصل حول الوضع البيئي في ومشاكله المتشعبة، وتداعيات هذا الامر على صحة الناس، وارتفاع عدد إصابات الأمراض السرطانية نتيجة ازدياد معدلات التلوث في الهواء والمياه والغذاء.كما جرى نقاش حول رؤية الوزارة للحل الجذري لمعضلة النفايات الصلبة في .