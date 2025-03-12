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لبنان
عبدالله بحث ووزيرة البيئة في الوضع البيئي ومشاكله
Lebanon 24
12-03-2025
|
05:11
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زار رئيس
لجنة الصحة
النيابية الدكتور
بلال
عبدالله، وزيرة
البيئة
الدكتورة
تمارا
في مكتبها في الوزارة، وكان نقاش مفصل حول الوضع البيئي في
لبنان
ومشاكله المتشعبة، وتداعيات هذا الامر على صحة الناس، وارتفاع عدد إصابات الأمراض السرطانية نتيجة ازدياد معدلات التلوث في الهواء والمياه والغذاء.
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كما جرى نقاش حول رؤية الوزارة للحل الجذري لمعضلة النفايات الصلبة في
لبنان
.
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