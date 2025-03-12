Advertisement

لبنان

لبنانيّة تترشّح لمنصب "مختار".. المعركة في الجنوب!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-03-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1332302-638773758424684233.png
Doc-P-1332302-638773758424684233.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختارت المُواطنة رماح قبيسي (51 عاماً) خوض معركةٍ جديدة في حياتها وهي الترشح لمنصب "المختار" في بلدتها الدوير - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
قصّة قبيسي مع هذه الخطوة لافتة وغير عادية، وتُشكل "نقلة نوعية" في ميدان "المخاتير" الذي كان غالبا من نصيب الرجال لا النساء في لبنان.
 
تتحدّث قبيسي عبر "لبنان24" شارحة تفاصيل خطوتها، وتقول إنها قررت خوض غمار هذه التجربة إيماناً منها بإشراك المرأة في ما أسمتهُ ميدان "المخترة"، وتضيف: "خلال العام الماضي، قررت المشاركة في الإنتخابات الإختياريّة لكنه جرى تأجيلها. أما اليوم، ومع الحديث الواضح عن أنَّ الاستحقاق سيُجرى بموعده كما أعلنت وزارة الداخليّة، فإن الإندفاع للمشاركة به ترشيحاً كان كبيراً".
 
تعتبرُ قبيسي أنَّ وصولها إلى منصب "المختار" يُمكنها بشكلٍ كبير من خدمة المواطنين والمُجتمع، وتقول: "هذا المنصب ليس عادياً، فالمختار هو واجهة بيئته ومجتمعه وهو صلة الوصل بينه وبين الدولة كما أنه يعتبر المفتاح للحصول على الهوية وتثبيت الإنتماء للوطن. إذاً، المُختار هو الأساس".
 
فرصة جديدة
 
فعلياً، فإنّ اختيار قبيسي الترشح في بلدة الدوير يُعتبر "خطوة نوعية" كون تلك المنطقة معروفة بلونها السياسيّ المرتبط بـ"حركة أمل" و "حزب الله". وعليه، فإنَّ قرار قبيسي خوض المعركة بمعزلٍ عن لوائح "الثنائي الشيعي"، سيكونُ خطوةً فعلية لتكريس منافسة جديدة خارج الإطار السياسيّ التقليديّ.
 
ترى قبيسي أنَّ هناك فرصة جديدة لها في مجتمعها في ظل هذه المرحلة الجديدة، قائلة إنَّ التنوع مطلوب كما أنَّ المشاركة هي حق للجميع، وتتابع: "كذلك، فإنَّ للمرأة الحق في المشاركة السياسية فهي نصف المجتمع، ومؤخراً احتفل لبنان والعالم بيوم المرأة العالمي وتم التأكيد على حقوق المرأة بتولي المناصب العامة وغيرها".
 
وأكملت: "لهذا السبب، فإن تجربة الانتخابات والوصول إلى منصب المختار تمنحنا الفرصة لخدمة الناس، وتؤكد أن المرأة قادرة على أن تفعل الكثير في مجتمعها وضمن مختلف الميادين والمجالات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
12/03/2025 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العشائر اللبنانية ألقت القبض على عنصرين من "هيئة تحرير الشام"
lebanon 24
12/03/2025 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اليوم لن يكون كاملاً ومعركة ديبلوماسية بشأن "التلال الخمس"
lebanon 24
12/03/2025 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشؤون" تطلق مبادرة عابرة للمناطق تهدف إلى دعم 10452 عائلة لبنانية
lebanon 24
12/03/2025 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-03-12
06:57 | 2025-03-12
06:49 | 2025-03-12
06:41 | 2025-03-12
06:00 | 2025-03-12
05:55 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24