الجيش: تفجير ذخائر في بلدة كفرملكي

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صدر عن ـ الآتي:"بتاريخ 12 / 3 / 2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة - صيدا".