جابر عرض مع كاريه مشروع تحديث أجهزة المعلوماتية الممول من "البنك الدولي"

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عقد في وزارة ،ضمّ الى الوزير ياسين جابر: المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، وحضره وفد من البنك والمدراء المعنيين في الوزارة والخبراء العاملين فيها، تم في خلاله عرض لمشروع تحديث أجهزة المعلوماتية للوزارة المموّل من البنك الدولي.بعد الاجتماع أدلى الوزير جابر بتصريح قال فيه:" الاجتماع اليوم مع البنك الدولي ضمن سلسلة من المشاريع يجري بحثها مع البنك الدولي، ولقد تمّ اليوم عرض لقرض مهم بحوالي /28.5/ مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية".أضاف:" لقد مضى سنوات طويلة على إنشاء المعلوماتية ومع مضي السنين ومرور الوقت، أصبحت البرامج والأجهزة قديمة وبحاجة الى تجديد، وما نبحثه اليوم هو إنشاء قاعدة بيانات موّحدة Data center في مكان واحد لجميع وزارة المالية، من جمارك وضريبة قيمة مضافة وأملاك مبنية وسواها في مديرية العامة، وتحديثها وجمع كل الموظفين والاختصاصيين فيها وقد تم تحضير مكان في مبنى الوزارة الحالي في وسط بيروت،وقال:" بهذه الطريقة يتم جمع كل الطاقات العاملة في نظم المعلوماتية في مكان واحد مع تحديث للأجهزة، الأمر الذي يعتبر ضرورياً جداً، وإن ما يُنفق على هذا المشروع هو استثمار مهم فمن خلاله يتم تحسين الجباية وتقديم خدمة أفضل للمواطن عبر الـ Online وسيتم العمل على انجازه بالسرعة الممكنة حتى لو اضطررنا الى إضافة مبالغ إضافية على المبلغ المخصص من البنك الدولي، لأن ذلك يُعدّ استثماراً مهماً".