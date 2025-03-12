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لبنان

رئيس الرابطة المارونية: معالجة ملف المودعين يتطلب وقتا

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:05
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 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية ، المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة رئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي قال بعد اللقاء ‏ :"لقد تشرفنا بزيارة دولة الرئيس لتهنئته على نيل الثقة وتأليف الحكومة التي نتمنى أن تكون مميزة".
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أضاف :" تمحور الحديث حول امور الساعة  ، بدءا بموضوع الموازنة وقال دولته بأن الموازنة  صدرت بمرسوم لتسريع  العمل الحكومي، وان اعادة النظر بالرسوم والغرامات هي على طاولة البحث بالسرعة المرجوة،  وأن الحكومة الحالية ستحاسب على موازنة 2026 ، التي ستكون موازنة إصلاحية إنمائية ، اما بالنسبة لتحديث الإدارة والعودة إلى الية التعيينات فهي ستكون شفافة كما يحلم كل اللبنانيين".

اضاف:" اما قضية المودعين فقد اخذت حيزا كبيرا ، فقلنا له أننا نعول كثيرا على قاض ٍ دولي للوصول إلى حل يعيد الحق لاصحابه،  وإنما  هذا الأمر كما قال دولته يتطلب وقتا المهم البدء معالجة الملف ،وأن الأولوية هي للحماية العاجلة لصغار المودعين والصناديق التعاضد وغيرها ".

وتابع كرم :"أما بالنسبة لقضية النزوح فقال الرئيس سلام ان الحكومة اللبنانية بانتظار حكومة سورية جديدة ، لكي تتمكن من التعاطي معها بهذا الخصوص. وانه استقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي  وان العلاقة  مع المفوضية اصبحت ايجابية ويتطلع الى تعاون مستقبلي معها يتيح للسوريين بالعودة بأعداد هامة إلى بلدهم الأم ".
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