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لبنان

ينتحلان صفة أمنية أو حزبية... وهذا ما يقومان به

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:45
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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    في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمُلاحقة وتوقيف مُرتكبي كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين يستقلّان سيّارة على الأوتوستراد بين مدينتي صيدا وصور، بعمليّات سرقة بطريقة احتياليّة، حيث ينتحلان صفة أمنيّة أو حزبيّة ويسرقان محفظات ضحاياهم اليدويّة بما تحتويه من أوراق ثبوتيّة ومبالغ ماليّة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر الفصيلة، تمّ تحديد هويّتيهما، ويُدعيان:

ح. ع. (مواليد عام 1981، لبناني)
م. ا. (مواليد عام 1987، لبناني)
     وبتاريخ 11-03-2025، تمكّنت إحدى دوريّات الفصيلة، بالتنسيق مع دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف (ح. ع.) تحت جسر الزّهراني على متن سيّارة نوع “بي أم” لون فضّي جرى حجزها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه كان ينفّذ عمليّات السّرقة في مناطق النبطيّة، والزّهراني، وصيدا، وصور، بالتعاون مع (م. ا.) المتواري عن الأنظار.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، والعمل جار لتوقيف المتورّط الثاني.

لذلك، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبناءً على إشارة القضاء المختصّ:

صورة الموقوف (ح. ع.)، وتطلب ممّن وقع ضحية أعماله وتعرّف إليه، الاتصال بفصيلة عدلون على الرقم: 441064-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

صورة المطلوب (م. أ.)، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده الاتصال بالفصيلة ذاتها، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.
 
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