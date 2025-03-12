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لبنان

إنضباط

Lebanon 24
12-03-2025 | 18:54
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حسب هيئات الرقابة، فإن الانضباط في أداء الموظفين سجّل ارتفاعاً ملموساً، في ضوء المناخ الإصلاحي السائد، ومسارعة الأحزاب لرفع الغطاء عن مناصريها في الإدارة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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13/03/2025 04:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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