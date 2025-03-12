سياسيون وقضاة وقادة امنيون أمام المحقق العدلي بيطار

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كتبت" الديار": على صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اوساط قضائية ان العدلي بيطار سيستدعي عددا من الشخصيات، من بينهم سياسيون وقادة امنيون وقضاة، ابرزهم مدعي عام التمييز عويدات، دون ان تعرف الاجراءات التي سيتخذها البيطار بعد الاستماع اليهم. في الوقت ذاته، علمت الديار، وسط همس في كواليس العدلية، باتفاق بين البيطار ورئيس مجلس الاعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز جمال على عدم توقيف اي من القضاة الذين يحقق معهم.