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لبنان
سياسيون وقضاة وقادة امنيون أمام المحقق العدلي بيطار
Lebanon 24
12-03-2025
|
23:29
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كتبت" الديار": على صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت،
قالت
اوساط قضائية ان
المحقق
العدلي
القاضي
طارق
بيطار سيستدعي عددا من الشخصيات، من بينهم سياسيون وقادة امنيون وقضاة، ابرزهم مدعي عام التمييز
السابق
غسان
عويدات، دون ان تعرف الاجراءات التي سيتخذها البيطار بعد الاستماع اليهم. في الوقت ذاته، علمت الديار، وسط همس في كواليس العدلية، باتفاق بين البيطار ورئيس مجلس
القضاء
الاعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز جمال
الحجار
على عدم توقيف اي من القضاة الذين يحقق معهم.
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