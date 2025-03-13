سفير: حصر السلاح بيد الدولة أمر لا جدال فيه

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أكد سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى في حديث لبرنامج "حوار مسؤول" من "النهار" أن "اتفاق وقف الأعمال العدائية لا يتعرّض للتفاصيل بل لعناوين رئيسية، فيما التفاصيل تحمل من التأويلات والتفسيرات، من هنا يجب الرهان على حسن نيات الأطراف الموقعة على الاتفاق. ويبرز دور الأطراف الضامنة التي تهيّئ الأجواء وتقدم الضمانات اللازمة، والجانبان الفرنسي والأميركي لديهما مقترحات وخطط كبيرة يمكن أن تؤمن الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية". وعن فحوى عين التينة اشار موسى إلى أن "رئيس أراد تركيز اللقاء على الجنوب، لأنه يعتقد أن الوضع هناك يؤثر على ملفات كثيرة، منها الإعمار وعلى البيئة المحيطة بعمل اجهزة الدولة والمناخ الذي يساعد عمل الحكومة". إلى أنه خلال اللقاء أكد بري أنه "ملتزم بالخطوات الإصلاحية التي ستقوم بها الحكومة والتي نص عليها الوزاري، وسيساعد في تمرير وإقرار أي إجراءات تتطلب موافقة البرلمان تخص الإصلاح، هذا الأمر مضمون، لكنه يرغب في أن يتوازى مع هذا الأمر حدوث انسحاب کامل من الجنوب". وذكر موسى بأن وقف الأعمال العدائية غير محدد المدة، ومفتوح في الزمان، وقال: "عندما أتحدث عن وقف الأعمال العدائية أتحدث عن نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، إلا أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أمر لا جدال فيه سواء كان الأمر منصوصاً عليه في وقف الأعمال العدائية أو غير منصوص، فأمر طبيعي أن تكون الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح ويجب أن يلتزم الجميع بهذه المسألة وأن لا يُستخدم السلاح إلا وفق القانون اللبناني".وعن إمكان قيام سلام قريباً بين لبنان وإسرائيل، قال: "من الطبيعي أن تكون المتجاورة في حال سلام إذا انتفت الخلافات العسكرية في ما بينها، وبالتالي فإن لبنان يجب أن يستعيد أرضه وعندما تحصل الدولة اللبنانية على كل أراضيها عندها تستطيع أن تقرر ماذا ترغب في المستقبل". وعن المقايضة بين الإعمار وشروط معينة منها نزع سلاح "حزب الله"، قال موسى: "الدعم الكامل للبنان ومساعدته في ملفاته مرتبط بعمل الدولة ومؤسساتها، وكلما استطاعت مؤسسات الدولة أن تفرض سيطرتها وتقوم بإصلاحات هيكلية أساسية، فهذا أمر سيقابله تعاون من أصدقاء لبنان"، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية جاهزة وستبدأ العمل لاتخاذ إجراءات إصلاحية". وعن الرسالة التي يوجهها إلى "حزب الله"، قال: "يجب أن يكون تعلم من دروس الماضي".