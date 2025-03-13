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لبنان
وقفة احتجاجية لسائقي التوك توك في ساحة النور بطرابلس
Lebanon 24
13-03-2025
|
04:04
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ينفذ عدد من سائقي التوك توك وقفة احتجاجية في ساحة النور بطرابلس، تمهيدًا للتوجه إلى
سرايا
طرابلس
للقاء محافظ الشمال
القاضي
رمزي نهرا وذلك للمطالبة بالتراجع عن قراره
القاضي
بمنع سير الدراجات النارية والتوك توك غير المسجلة والمخالفة للقانون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأكد أحد السائقين أن مناطق أخرى تسمح بسير التوك توك فيما تلجأ بعض البلديات إلى تنظيم عملها عبر منح أرقام
خاصة
لها، مطالبًا المحافظ بالاكتفاء بالتنظيم بدلاً من المنع الكامل
خاصة
أن
العديد
من العائلات تعتمد على هذه الوسيلة كمصدر رزق أساسي.
يُذكر أن قرار المنع أثار جدلًا واسعًا بين أوساط السائقين.
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