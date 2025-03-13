وقفة احتجاجية لسائقي التوك توك في ساحة النور بطرابلس

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ينفذ عدد من سائقي التوك توك وقفة احتجاجية في ساحة النور بطرابلس، تمهيدًا للتوجه إلى للقاء محافظ الشمال رمزي نهرا وذلك للمطالبة بالتراجع عن قراره بمنع سير الدراجات النارية والتوك توك غير المسجلة والمخالفة للقانون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأكد أحد السائقين أن مناطق أخرى تسمح بسير التوك توك فيما تلجأ بعض البلديات إلى تنظيم عملها عبر منح أرقام لها، مطالبًا المحافظ بالاكتفاء بالتنظيم بدلاً من المنع الكامل أن من العائلات تعتمد على هذه الوسيلة كمصدر رزق أساسي.يُذكر أن قرار المنع أثار جدلًا واسعًا بين أوساط السائقين.