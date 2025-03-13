3 قرارات جديدة لوزير المال تتعلق بضريبة الدخل.. إطلعوا عليها

أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من الرقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل تقييم لمخزونهم و لأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات بالعملة الأجنبية)، شملت القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:

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