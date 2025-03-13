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لبنان

3 قرارات جديدة لوزير المال تتعلق بضريبة الدخل.. إطلعوا عليها

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:15
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 أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون الرقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم و لأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)، شملت  القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:
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في القرار الأول :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة.
 
في القرار الثاني :
الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية.
 
في القرار الثالث :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.

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