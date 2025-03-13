هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل

بموجب جلسة التي عقدت في في بتاريخ 13 / 3 / 2025، عُيّن الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش، ورُقّيَ إلى رتبة عماد.

Advertisement

إليكم الذاتية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل:

تاريخ ومكان الولادة: 1969 - بيروت



اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنكليزية



الشهادات:

- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - رياضيات

- اجازة جامعية في العلوم العسكرية

- Executive Diploma in Strategic and Defence Studies



الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان

ترقيـاتـه

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 12/2/1990

رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 23/4/1994

رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/5/1997

رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/2001

رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/2006

رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2010

رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2014

رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2018

رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 13/3/2025

تشكيلاته

اللواء المشاة الحادي عشر- الكتيبة 113 إعتباراً من 27/4/1994

فوج المغاوير إعتباراً من 15/12/1994

آمر السرية 822 في لواء المشاة الثامن – الكتيبة 82 إعتباراً من 2/4/2001

فوج مغاوير البحر إعتباراً من 4/3/2002

منطقة جبل فرع المخابرات إعتباراً من 30/1/2009

كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان- دورة الاركان التاسعة والعشرون إعتباراً من 18/8/2014

منطقة جبل فرع المخابرات إعتباراً من 26/6/2015

رئيس القسم الثالث في لواء المشاة الاول إعتباراً من 14/12/2016

رئيس اركان لواء المشاة الثالث إعتباراً من 12/3/2018

رئيس اركان لواء المشاة الاول إعتباراً من 20/8/2018

قائد لواء المشاة الاول إعتباراً من 22/3/2019

قائد قطاع جنوب الليطاني إعتباراً من 1/3/2023

مدير العمليات في أركان الجيش للعمليات إعتباراً من 10/6/2024

الدورات في الداخل

دورة مغوار- ضباط عام 1994

دورة آمر سرية عام 1998

دورة غطاس قتال عام 2003

دورة قائد كتيبة عام 2010

دورة تدريبية في مجال الاستخبارات عام 2012

دورة في ادارة الازمات ومكافحة الارهاب عام 2013

دورة اركان عام 2015

الدورات في الخارج

دورة صاعقة في سوريا إعتباراً من 10/6/1995 ولغاية 4/8/1995

دورة دراسية في بريطانيا إعتباراً من 9/10/1997 ولغاية 21/11/1997

دورة مشاة تأسيسية في الولايات المتحدة إعتباراً من 17/1/1999 ولغاية 28/5/1999

دورة غطس متقدمة في الباكستان إعتباراً من 1/8/2004 ولغاية 1/2/2005

دورة NESA Executive Seminar في الولايات المتحدة إعتباراً من 1/12/2008 ولغاية 20/12/2008

دورة اركان في ماليزيا إعتباراً من 19/12/2015 ولغاية 10/12/2016

الاوسمة والتناويه والتهاني

وسام فجر الجنوب

وسام الوحدة الوطنية

وسام الحرب عدد 2

وسام التقدير من الدرجة الفضية

المدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002

وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة

وسام الأرز الوطني من رتبة فارس

وسام الجرحى عدد 2

وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية

وسام مكافحة الارهاب

وسام الفخر من الدرجة الفضية

وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى

وسام الارز الوطني من رتبة ضابط

مدالية الصليب التذكاري للمشاركة في مهمة حفظ السلام العسكرية في

وسام لما وراء البحار الفرنسي

وسام شرف القوات المشتركة لهيئة الاركان العامة للدفاع الايطالي

تنويه العماد قائد الجيش إحدى عشرة مرة

تهنئة العماد قائد الجيش خمس وعشرين مرة

تهنئة قائد قطعة تسع مرات