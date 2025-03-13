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لبنان

هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل

Lebanon 24
13-03-2025 | 08:03
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بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 13 / 3 / 2025، عُيّن العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش، ورُقّيَ إلى رتبة عماد.
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إليكم السيرة الذاتية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل: 
 
تاريخ ومكان الولادة: 1969 - بيروت

اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنكليزية

الشهادات:
- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - رياضيات
- اجازة جامعية في العلوم العسكرية
- Executive Diploma in Strategic and Defence Studies

الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان
 
ترقيـاتـه
تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية إعتباراً من 12/2/1990
رقي الى رتبة ملازم إعتباراً من 23/4/1994
رقي الى رتبة ملازم أول إعتباراً من 1/5/1997
رقي الى رتبة نقيب إعتباراً من 1/1/2001
رقي الى رتبة رائد إعتباراً من 1/1/2006
رقي الى رتبة مقدم إعتباراً من 1/1/2010
رقي الى رتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/2014
رقي الى رتبة عميد ركن إعتباراً من 1/7/2018
رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 13/3/2025
 
تشكيلاته
اللواء المشاة الحادي عشر- الكتيبة 113 إعتباراً من 27/4/1994
فوج المغاوير إعتباراً من 15/12/1994
آمر السرية 822 في لواء المشاة الثامن – الكتيبة 82 إعتباراً من 2/4/2001
فوج مغاوير البحر إعتباراً من 4/3/2002
منطقة جبل لبنان فرع المخابرات إعتباراً من 30/1/2009
كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان- دورة الاركان التاسعة والعشرون إعتباراً من 18/8/2014
منطقة جبل لبنان فرع المخابرات إعتباراً من 26/6/2015
رئيس القسم الثالث في لواء المشاة الاول إعتباراً من 14/12/2016
رئيس اركان لواء المشاة الثالث إعتباراً  من 12/3/2018
رئيس اركان لواء المشاة الاول إعتباراً من 20/8/2018
قائد لواء المشاة الاول إعتباراً من 22/3/2019
قائد قطاع جنوب الليطاني إعتباراً من 1/3/2023
مدير العمليات في أركان الجيش للعمليات إعتباراً من 10/6/2024
 
الدورات في الداخل
دورة مغوار- ضباط عام 1994
دورة آمر سرية عام 1998
دورة غطاس قتال عام 2003
دورة قائد كتيبة عام 2010
دورة تدريبية في مجال الاستخبارات عام 2012
دورة في ادارة الازمات ومكافحة الارهاب عام 2013
دورة اركان عام 2015
 
الدورات في الخارج
دورة صاعقة في سوريا إعتباراً من 10/6/1995 ولغاية 4/8/1995
دورة دراسية في بريطانيا إعتباراً من 9/10/1997 ولغاية 21/11/1997
دورة مشاة تأسيسية في الولايات المتحدة إعتباراً من 17/1/1999 ولغاية 28/5/1999
دورة غطس متقدمة في الباكستان إعتباراً من 1/8/2004 ولغاية 1/2/2005
دورة NESA Executive Seminar في الولايات المتحدة إعتباراً من 1/12/2008 ولغاية 20/12/2008
دورة اركان  في ماليزيا إعتباراً من 19/12/2015 ولغاية 10/12/2016
 
الاوسمة والتناويه والتهاني
وسام فجر الجنوب
وسام الوحدة الوطنية
وسام الحرب عدد 2
وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية
المدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002
وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة
وسام الأرز الوطني من رتبة فارس
وسام الجرحى عدد 2
وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
وسام مكافحة الارهاب
وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية
وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى
وسام الارز الوطني من رتبة ضابط
مدالية الصليب التذكاري للمشاركة في مهمة حفظ السلام العسكرية في لبنان
وسام لما وراء البحار الفرنسي
وسام شرف القوات المشتركة لهيئة الاركان العامة للدفاع الايطالي
تنويه العماد قائد الجيش إحدى عشرة مرة
تهنئة العماد قائد الجيش خمس وعشرين مرة
تهنئة قائد قطعة تسع مرات
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