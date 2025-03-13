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لبنان

بالصورة... ضبط شحنة أسلحة لـ"حزب الله" في سوريا

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:46
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أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، أنّ قوى الأمن الداخلي تمكنت من ضبط سيارة من نوع "أنتر" مُحملة بأسلحة وذخائر في بلدة خربة التين نور في ريف حمص الغربي.
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ووفقاً لمصادر المرصد السوري، نجح سائق السيارة وأحد مرافقيه من الفرار عبر الطرقات الجبلية، في حين تمّ القبض على معاونه، واقتيد إلى مركز التحقيق داخل المدينة.

وأشار المرصد إلى أنّ شحنة الأسلحة التي تم ضبطها تعود لـ"حزب الله". (المرصد السوري)
 
 
 
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