أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، أنّ تمكنت من ضبط سيارة من نوع "أنتر" مُحملة بأسلحة وذخائر في بلدة خربة التين نور في ريف حمص .

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ووفقاً لمصادر المرصد السوري، نجح سائق السيارة وأحد مرافقيه من الفرار عبر الطرقات الجبلية، تمّ على معاونه، واقتيد إلى التحقيق داخل المدينة.



وأشار المرصد إلى أنّ شحنة الأسلحة التي تم ضبطها تعود لـ"حزب الله". (المرصد السوري)