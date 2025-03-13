المدير العام لامن الدولة يعتذر عن عدم تقبل التهاني ويشكر الاصدقاء والمحبين

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صدر عن المديرية لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه التالي:"أقرّ في جلسته المنعقدة في قصر يوم الخميس، 13 2025، التعيينات الأمنية الجديدة، والتي عُيّن ضمنها لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة ورُقّي إلى رتبة لواء.إثر ذلك، يشكر إدغار لاوندس، المعيّن لأمن الدولة، كلّ الأصدقاء والمحبّين، على محبّتهم الصادقة، ويتمنى تفهّمهم لاعتذاره عن تقبّل التهاني بتعيينه في منصبه، نظراً للأوضاع الراهنة في لبنان".