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لبنان

المدير العام لامن الدولة يعتذر عن عدم تقبل التهاني ويشكر الاصدقاء والمحبين

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:24
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه البيان التالي: 
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"أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا يوم الخميس، 13 آذار 2025، التعيينات الأمنية الجديدة، والتي عُيّن ضمنها العميد لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة ورُقّي إلى رتبة لواء.

إثر ذلك، يشكر اللواء إدغار لاوندس، المدير العام المعيّن لأمن الدولة، كلّ الأصدقاء والمحبّين، على محبّتهم الصادقة، ويتمنى تفهّمهم لاعتذاره عن تقبّل التهاني بتعيينه في منصبه، نظراً للأوضاع الراهنة في لبنان".
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