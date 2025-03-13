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لبنان

سلام استقبل المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا على رأس وفد

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:07
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو على رأس وفد ضم، سفيرة منظمة فرسان مالطا في لبنان ماريا كورتيزي، رئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي والمستشارين فرانسوا ابي صعب، اليونور هابسبورغ ومارتينا دونوفريو.
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وتم عرض للنشاطات والمشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان.
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