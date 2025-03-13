سلام استقبل المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا على رأس وفد

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استقبل الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو على رأس وفد ضم، سفيرة منظمة فرسان مالطا في ماريا كورتيزي، منظمة فرسان مالطا في مروان صحناوي والمستشارين فرانسوا ابي صعب، اليونور هابسبورغ ومارتينا دونوفريو.وتم عرض للنشاطات والمشاريع التي تنفذها في .