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لبنان

الرئيس عون: المغتربون دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:23
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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أهمية تعزيز التواصل مع الجيل الشاب من المغتربين، مشددًا على دورهم المحوري في دعم الاقتصاد اللبناني والتضامن مع وطنهم الأم في الأزمات.  
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جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا وفدًا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، حيث أطلعه الحاضرون على التحضيرات لزيارة شبابية تقام كل عامين ضمن نشاط "Lebolution"، بمشاركة 120 شابًا وشابة من أصول لبنانية، بهدف استكشاف المعالم السياحية والثقافية والتاريخية في مختلف المناطق اللبنانية. كما تتضمن الزيارة نشاطات ترفيهية وإنسانية، ويصادف هذا العام الاحتفال باليوبيل العاشر للنشاط، المقرر من 19 إلى 29 تموز.  

وطلب الوفد أن تكون الزيارة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامنًا مع اجتماع المجلس العالمي للجامعة في بيروت.  

وفي لقاء آخر، استقبل الرئيس عون النائب ملحم الرياشي، حيث تناولا الأوضاع العامة في البلاد، وملفات الدولة، بما فيها تطبيق القرار 1701.
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