الرئيس عون: المغتربون دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني

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أكد الجمهورية العماد جوزاف عون أهمية التواصل مع الجيل الشاب من المغتربين، مشددًا على دورهم المحوري في دعم الاقتصاد اللبناني والتضامن مع وطنهم الأم في الأزمات.جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا وفدًا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، حيث أطلعه الحاضرون على التحضيرات لزيارة شبابية تقام كل عامين ضمن نشاط "Lebolution"، بمشاركة 120 شابًا وشابة من أصول لبنانية، بهدف استكشاف المعالم السياحية والثقافية والتاريخية في مختلف المناطق اللبنانية. كما تتضمن الزيارة نشاطات ترفيهية وإنسانية، ويصادف هذا العام الاحتفال باليوبيل العاشر للنشاط، المقرر من 19 إلى 29 تموز.وطلب الوفد أن تكون الزيارة تحت رعاية الجمهورية، تزامنًا مع العالمي للجامعة في بيروت.وفي آخر، استقبل عون ملحم الرياشي، حيث تناولا الأوضاع في البلاد، وملفات الدولة، بما فيها تطبيق القرار 1701.