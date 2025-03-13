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لبنان

لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: نرحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن الأسرى الأرمن

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:44
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أشارت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية إلى أن البرلمان الأوروبي تبنّى قرارًا يدين الاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الملفقة التي تفرضها أذربيجان على الرهائن الأرمن، بمن فيهم شخصيات سياسية بارزة من ناغورنو كاراباخ. وحظي القرار بتأييد واسع، حيث صوّت لصالحه 523 نائبًا، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 84 عن التصويت.  
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وأكد القرار على المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الأرمن، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، داعيًا المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على القضاة الأذربيجانيين زينال أغاييف، وجمال رامازانوف، وأنار رزاييف لدورهم في هذه الانتهاكات.  

ورحبت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان التابعة لحزب الطاشناق بهذا القرار، معتبرةً أنه يأتي مكملًا لبيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى الأرمن وعودتهم سالمين، إلى جانب دعوات مماثلة أطلقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية.  

وختمت اللجنة بيانها بدعوة البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان الإفراج عن الرهائن الأرمن المحتجزين في باكو، والذين يخضعون لمحاكمات وصفتها بالمفبركة وغير القانونية.
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