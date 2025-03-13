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لبنان

في طرابلس... اعتداء بالضرب وسلب لعامل دليفري (صور)

Lebanon 24
13-03-2025 | 15:36
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تعرض عامل دليفري لاعتداء بالضرب المبرح والسلب في محلة وادي هاب - طرابلس من قبل مجهولين، وذلك أثناء قيادته سيارة "رابيدط حمراء اللون، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتمكن من الإفلات بعد أن أطلق أحد المواطنين النار في الهواء من مبنى مجاور، ما دفع المعتدين إلى الفرار. وسقط الشاب أرضًا أمام صيدلية الأصالة، حيث عمل الصليب الأحمر على إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.


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