في طرابلس... اعتداء بالضرب وسلب لعامل دليفري (صور)

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وتمكن من الإفلات بعد أن أطلق أحد المواطنين النار في الهواء من مبنى مجاور، ما دفع المعتدين إلى الفرار. وسقط الشاب أرضًا صيدلية الأصالة، حيث عمل على إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.