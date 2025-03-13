مرقص: عازمون على الاستثمار في الجيش والأمن

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تابع في كلامه عبر "العربية"، انّ "الجيش يواصل الانتشار في الجنوب".وأشار إلى أن "الحكومة وافقت على دفعة متطوعين جديدة للجيش ولم تحصل على أي مساعدات دولية".ختم: "عازمون على الاستثمار في الجيش والأمن".