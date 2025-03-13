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لبنان

مرقص: عازمون على الاستثمار في الجيش والأمن

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:13
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أعلن وزير الإعلام بول مرقص، مساء اليوم أن "البيان الوزاري يشدد على حصر السلاح بيد الدولة".  
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تابع مرقص في كلامه عبر "العربية"، انّ "الجيش يواصل الانتشار في الجنوب". 

وأشار إلى أن "الحكومة وافقت على دفعة متطوعين جديدة للجيش ولم تحصل على أي مساعدات دولية". 

ختم: "عازمون على الاستثمار في الجيش والأمن". 
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