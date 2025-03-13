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لبنان
مرقص: عازمون على الاستثمار في الجيش والأمن
Lebanon 24
13-03-2025
|
17:13
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أعلن
وزير الإعلام
بول مرقص، مساء اليوم أن "البيان
الوزاري
يشدد على حصر السلاح بيد الدولة".
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مرقص
في كلامه عبر "العربية"، انّ "الجيش يواصل الانتشار في الجنوب".
وأشار إلى أن "الحكومة وافقت على دفعة متطوعين جديدة للجيش ولم تحصل على أي مساعدات دولية".
ختم: "عازمون على الاستثمار في الجيش والأمن".
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