سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم

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السرايا حشداً من الشخصيات شاركت في إفطار أقامه الحكومة نوّاف الذي ألقى كلمة في المناسبة أكد فيها أن "استمرار الاحتلال لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه".وشدد على أنه "لا لدينا يعلو على استعادة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي".وأشار إلى أن "العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام القضائية المستقلة، وإيجاد حل لأزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين، وقد بدأنا بالفعل هذا بالتفاوض على برنامج كهذا".وقال: "إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات"، لافتاً إلى أن "ورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة".وأضاف: "جميعنا يعرف أن الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة. كما أنها الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً".وشدد على أن "تنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين".