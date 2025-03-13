سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم

شهدت
السرايا حشداً من الشخصيات شاركت في إفطار أقامه رئيس
الحكومة نوّاف سلام
الذي ألقى كلمة في المناسبة أكد فيها أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي
لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه".
وشدد على أنه "لا مشروع
لدينا يعلو على استعادة الدولة
لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة
وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي".
وأشار سلام
إلى أن "العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة
القضائية المستقلة، وإيجاد حل لأزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية
ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين، وقد بدأنا بالفعل هذا الاسبوع
بالتفاوض على برنامج كهذا".
وقال: "إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات"، لافتاً إلى أن "ورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة".
وأضاف: "جميعنا يعرف أن الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة. كما أنها الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً".
وشدد على أن "تنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين".